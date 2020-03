Positivo un calciatore dell’ Everton: squadra e tecnico in isolamento

In Premier si continua a giocare, ma la pandemia che attraversa l’Europa e non solo, è presente anche nel Regno Unito e di conseguenza nel suo calcio. Anche l’Everton di Carlo Ancelotti in quarantena. Attraverso un breve comunicato postato sui social, la società ha comunicato di avere un calciatore positivo al Coronavirus. Il club ha reso nota la positività proteggendo però la privacy del calciatore non rivelandone il nome. Tutti i calciatori e i membri dello staff tecnico della prima squadra, compreso quindi il tecnico, resteranno in isolamento precauzionale.