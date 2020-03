Paradossale, la riunione Uefa e 55 federazioni calcistiche il giorno prima di Barcellona/Napoli

L’Uefa ha programmato per martedì una videoconferenza con le 55 federazioni associate durante la quale si discuterà delle coppe europee e del campionato Europeo fissato per giugno. La decisione è stata spostata al giorno precedente della sfida al Nou Camp. La decisione della sospensione di Champions ed Europa League potrebbe arrivare da un momento all’altro. Ma fin quando non ci sarà l’annuncio del rinvio di Barcellona-Napoli, gli azzurri continueranno ad allenarsi in un clima che giorno dopo giorno, ora dopo ora, diventa sempre più surreale e con la preoccupazione che aumenta tra i calciatori per le notizie sempre più allarmanti sull’emergenza Coranavirus in Italia e nel mondo intero. Fonte: Il Mattino