Oggi assemblea Lega – Ecco le varie ipotesi anche per lo Scudetto

Se la “call” di ieri è stata informale, quella di oggi pomeriggio (ore 15) sarà una vera e propria assemblea, preceduta da un Consiglio e da una commissione sui diritti tv. Tanta carne al fuoco, ma la portata principale è il campionato da completare.

I play off sono un’ipotesi che piace di più rispetto alla non assegnazione del titolo o alla cristallizzazione della classifica attuale, ma neppure questa è giudicata una soluzione facilmente attuabile alla luce dei ricorsi ai tribunali che diverse società farebbero in base ai criteri scelti per determinare un poule scudetto o una poule retrocessione.

E’ considerata un’extrema ratio, ma se l’Europeo slitterà a luglio-agosto-settembre o (ancora meglio) al 2021, le date per concludere la stagione ci sarebbero. Per questo la posizione della Lega sarà quella di chiedere un aiuto a Nyon per assegnare il titolo del 2019-20. Anche la Federazione è pronta a recitare la sua parte.