Mundo Deportivo – Rischio contagio per 10 giocatori del Liverpool

Mercoledì sera ad “Anfield” si è giocato il match Liverpool-Atletico Madrid, con lo stadio completamente esaurito e ben 3 mila supporters dei cochoneros a riempire il settore ospiti. Sarebbe tutto normale, se non fosse che si è in piena pandemia da Coronavirus. Secondo Mundo Deportivo, ci sarebbero ben 10 rischi di contagio da Covid-19 per 10 calciatori dei “reds”, forse perchè sono venuti a contatto con i tifosi ospiti. Un episodio che se fosse ritenuto ufficiale, confermerebbe la completa irresponsabilità dei vertici europei in un momento così delicato e al tempo stesso drammatico.

La Redazione