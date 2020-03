Maksimovic, il CdS quantifica quando il serbo potrà tornare in campo

In questo periodo parlare di previsioni di giocatori che possono rientrare in campo, con il rischio da pandemia da Coronavirus, non è affatto semplice, ma il Napoli anche ieri si è allenato in attesa di avere novità per Barcellona. Le pagine odierne del Corriere dello Sport, aggiornano per esempio su Maksimovic. Il difensore serbo dovrebbe rientrare entro una ventina di giorni, anche ieri ha svolto terapie, questa sosta forzata potrebbe essere un aspetto positivo in vista del prosieguo della stagione.

La Redazione