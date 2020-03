La Lega vuole chiudere il campionato giocando come in NBA

In programma nella giornata un’assemblea di Lega per capire il proseguo del campionato. Per ora sarà tutto fermo, ma bisogna prendere le decisioni del caso, su come e quando ripartire, oppure, se i tempi dovessero essere più lunghi, decidere come concludere la stagione. Sul Corriere della Sera si leggono quali potrebbero essere le ipotesi più plausibili, far ripartire il campionato il 30 maggio per poi chiuderlo entro il 30 giugno (data in cui i calciatori terminano il loro contratto), giocando così ogni 3 giorni, oppure disputare Playoff e Playout. Tutte idee che si potrebbero verificare solo quando la situazione sanitaria migliorerà, perché il problema potrebbe essere poi il mancato introito dei diritti tv per coprire gli stipendi dei calciatori.