Insigne: “Guagliù, nun ascite”, il Napoli aiuta Napoli

A Castelvolturno ieri ci si è allenati. I calciatori stanno attentissimi alle raccomandazioni da seguire che vengono ricordate in continuazione da Gattuso e soprattutto quella principale di restarsene a casa. E Lorenzo Insigne ha postato un messaggio con l’invito a restare a casa e lo ha fatto in dialetto napoletano: «Guagliu’ nun ascite e stateve a casa». Il capitano è sceso subito in campo in questi giorni nella lotta al Cornavirus sollecitando una campagna di donazioni per l’ospedale Cotugno. Anche Milik e la sua compagna Jessica hanno organizzato una raccolta fondi sui loro canali social. «Non siamo di Napoli, ma questa è la nostra città, dove viviamo e crescono i nostri figli: in questo momento di emergenza gli ospedali hanno bisogno di aiuto».

Il Mattino