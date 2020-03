Improbabile il riscatto del Psg, il Napoli valuta Icardi

L’edizione odierna di Tuttosport parla di un interessamento del Napoli per Mauro Icardi in vista della prossima stagione. Il quotidiano spiega che la corsa all’ attaccante argentino potrebbe partire qualora il Psg non dovesse esercitate il diritto di riscatto, (come pare che sia) acquistando il calciatore a titolo definitivo dall’Inter. La Juventus resta sempre la prima della fila sul bomber, ma a De Laurentiis piace il calciatore da tempo e proverà anche stavolta a fare la sua mossa.