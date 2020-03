Il Napoli “chiama” e aiuta Napoli e il social diventa “utile”

Insigne chiama e i compagni rispondono. Al di là delle mogli e delle compagne, intente a sostenere la raccolta fondi per il Cotugno, anche altri calciatori del Napoli stanno provando a sensibilizzare i propri follower, e dunque i tifosi, la gente comune, attraverso i social. E se Politano si è fatto immortalare con il braccio destro largo per sottolineare il concetto, “Distanti ma uniti”, Koulibaly ha postato una raffica di informazioni utili su Instagram. Del tipo: cosa fare nel caso in cui non si riesce a contattare il medico di famiglia; tutte le norme di base da rispettare in tema di igiene e prevenzione; e il classico “Io resto a casa”.

Il calcio e i calciatori ai tempi del Coronavirus, signore e signori. Nonché un modo decisamente intelligente di utilizzare i social: loro, e chi come loro conta milioni di seguaci, può essere utile davvero (Kalidou ne ha 1,4 milioni; Insigne 1,2). Forza e coraggio anche da Milik: «E’ un momento difficile per tutti e tutti siamo messi alla prova – il testo del post – Per questo dobbiamo dimostrare di saper reagire, attenersi alle regole e ne usciremo insieme. A ognuno di noi viene chiesto di fare la propria parte. Forza Napoli!». Città.

CdS