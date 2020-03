Giuffredi conferma l’interesse del Napoli per un suo calciatore

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ n onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente: “Faraoni a Napoli? E’ troppo presto per parlare di mercato adesso. Non nascondo mai nulla, Giuntoli ha espresso la sua volontà di volere Faraoni che piace anche a Gattuso. Sicuramente dobbiamo andare avanti, fare quello che abbiamo sempre fatto. In momenti di difficoltà mi ricordo sempre della canzone dei Queen “The show must go on”, la vita è uno show e come tale – nonostante le difficoltà – deve andare avanti. A sinistra abbiamo Mario Rui, Biraghi, Parisi e Pezzella, a destra Hysaj, Di Lorenzo, Laurini, Conti e Faraoni.