Elmas-Milik, lavoro personalizzato ma nulla di serio

Il Napoli continua ad allenarsi a Castel Volturno, oggi giorno di riposo, ma nell’incertezza più totale, se partire o meno per Barcellona martedì mattina. Nel frattempo ieri seduta mattutina con alcuni calciatori che lavorano a parte come il caso di Elmas e Milik. Lavoro personalizzato per il centrocampista macedone e il bomber polacco, ma per entrambi nulla di serio. Anche per Llorente le notizie sono buone, secondo il CdS, così come per Demme e Insigne, ma tutto coperto in un alone di mistero per il Coronavirus e l’incertezza della sfida di Champions League.