De Laurentiis vuole subito chiarezza e dice all’Uefa che è più giusto non andare in Spagna

C’è sempre maggiore attesa per la decisione dell’Uefa: per il Napoli è sicuramente molto meglio non giocare mercoledì al Nou Camp il match di Champions contro il Barcellona. Il club azzurro ieri ha fatto presente all’Uefa, nel corso di una telefonata, in maniera chiara la sua posizione: la decisione migliore e auspicabile è il rinvio del ritorno degli ottavi di finale di Champions.Ma a poter decidere in merito è solo l’Uefa che ieri ha preso tempo e finora non è ancora arrivato lo stop della gara di mercoledì prossimo che in casa Napoli si confida venga deciso il più presto possibile. La partita, però, al momento resta programmata a porte chiuse al Nou Camp, anche se ovviamente la vicenda è in continua evoluzione. Fonte: Il Mattino