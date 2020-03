Arriva lo Stop per le gare di Juve e Real: Si attende la decisione su Euro2020

GLI STOP

Ecco, in tal senso il mistero si infittisce, perché nella giornata di ieri è stato comunicato ufficialmente che le altre due sfide in programma la prossima settimana (City-Real Madrid e Juventus-Lione) saranno rinviate. Presto detto.

I bianconeri sono in quarantena dopo che Rugani è stato trovato positivo al Coronavirus. Così come il Real che ha in casa un giocatore della squadra di basket tra gli infetti. Ecco perché ora c’è totale incertezza sul futuro che non riguarda solo le due competizioni continentali per club. Ma anche l’Europeo itinerante che in teoria dovrebbe iniziare a giugno con match inaugurale all’Olimpico di Roma. Fonte: Il Mattino