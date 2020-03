Chiuso Castel Volturno. Gattuso concede una giornata di riposo. Che senso ha allenarsi

Il Napoli chiude Castel Volturno, per un giorno almeno, in attesa di conoscere le decisioni ufficiali dell’Uefa sulla gara di mercoledì prossimo di Champions League a Barcellona.

Venerdì 13, nel calendario, c’era in programma la gara di Verona e, nel momento stesso in cui il calcio italiano ha opportunamente pensato di fermarsi, il tecnico Gattuso ha immediatamente stilato la propria tabella di marcia di avvicinamento al Camp Nou. Nel suo programma aveva già stabilito che per oggi alla squadra sarebbe stata concessa una giornata di riposo. Detto e fatto, ovviamente.

Il Napoli si ritroverà, dovrebbe ritrovarsi, domani mattina, per continuare la preparazione o per prendere atto delle nuove decisioni che si attendono dal Governo del calcio europeo. Però ieri, prima del congedo, attivazione a secco con circuito atletico specifico; poi lavoro tecnico e tattico e la conclusione con esercitazioni al tiro dei centrocampisti e degli attaccanti. Fonte: CdS