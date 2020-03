Chiariello:”Sarà molto difficile la ripresa, per il Napoli in particolare”

Questo è l’intervento del giornalista Umberto Chiariello a Radio Punto Nuovo:

“Finalmente l’attesa è finita: Barcellona-Napoli non s’ha da fare. Il mondo del calcio è stato già colpito con due casi accertati in Serie A ed è il momento di stare a casa a riflettere. Però cos’accade? Il mondo va avanti, il mercato continua, le multe rimangono, alcuni quesiti restano aperti, la situazione mentale dei giocatori durante la risalita, adesso è sotto i tacchi. Sarà molto difficile la ripresa, per il Napoli in particolare. Adesso l’unica cosa che conta è che ogni giocatore responsabilmente resti a casa facendo la propria parte”.