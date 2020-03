Le parole di Umberto Chiariello a Radio Punto Nuovo:

“La UEFA si rende finalmente conto che il problema è generale, aspettando l’OMS che dichiarasse la pandemia. Ora si fermeranno anche gli allenamenti, ci sarà uno stop generale per tutta Europa. Le ipotesi sono tante, ma nessuna è sicura per capire quando e se i campionati andranno avanti, se si disputerà l’Europeo. In questo momento non siamo in grado di fare previsioni, l’unica cosa certa è che lo sport si ferma a tutti i livelli”.