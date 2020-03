Ceferin potrebbe avere due opzioni per far disputare Euro2020

LE POLEMICHE

Il pressing su Nyon è tantissimo anche se Ceferin, da buon sergente di ferro vuole portare fino in fondo la battaglia. Ieri il Ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, ha scritto al Presidente di turno del Consiglio dei ministri dell’Unione Europea per il settore sport, Tomislav Druzac, per chiedere appunto un coordinamento degli Stati membri in modo da tenere una posizione unica con Uefa e Fifa in merito alle prossime competizioni sportive. E proprio l’Italia, o meglio la Lega di Serie A, martedì è chiamata a esporre la propria esperienza.

D’altronde in questa situazione ha fatto da apri pista e visto il trend a breve mezza Europa si troverà nelle stesse condizioni. I vari presidenti sono tutti d’accordo nel voler terminare il campionato. Il problema principali è legato ai soldi dei diritti tv. Le televisioni difficilmente pagheranno la quota restante in caso di stop definitivo. In più scoppierà anche il tema dei rimborsi in favore degli abbonati alle pay-tv.

Anche se il codice civile mette a riparo le tv da queste obbligazioni. Si vedrà. Detto questo la gestione della Uefa non piace a nessuno. L’Eca (il presidente, lo ricordiamo, è Andrea Agnelli) spinge per il rinvio di Euro 2020 magari all’autunno o al prossimo anno. Sono queste le due opzioni in ballo.