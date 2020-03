Ceccarini: “Addio di Milik? Ecco chi sta valutando il Napoli…”

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live: “Cristiano Giuntoli ha investito tanto su Arkadiusz Milik, che ancora non centrale nel progetto. Il ragazzo riflette su questo, ha la sensazione di non essere fondamentale per il Napoli e sta valutando il da farsi. Speriamo di ripartire presto col campionato, ma l’ipotesi di un suo addio non è affatto da scartare. Arsenal e Tottenham lo vogliono? E’ l’attaccante perfetto per la Premier League, ha le qualità ideali. Con lui può andare via anche Fernando Llorente, il cui futuro è molto incerto”.

Ha aggiunto: “A quel punto ci sarà da capire cosa vorrà fare il Napoli per il futuro. Lo spagnolo non sta giocando quasi mai, davvero pochissimo: le chance per lui sono molto ridotte. Se va via Milik, si deve andare su un altro grande bomber come titolare. Andrea Petagna sarà il sostituto di Milik? Non credo. Mauro Icardi? E’ un’idea. Difficile però prenderlo, se Edinson Cavani va all’Atletico Madrid come sembra. Il Napoli non ha la Champions? Ma il Napoli può avere i soldi. Il più prendibile è Andrea Belotti, anche se Urbano Cairo è stato netto e deciso nelle sue risposte: non lo vende. Sono discorsi potenziali e futuribili, ma se parte Milik arriva un grande nome”.