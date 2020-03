Le situazioni dei campionati europei: Tra stop, porte chiuse e gare in chiaro

OLANDA

Tutti fermi fino al 31

AMSTERDAM – Si ferma anche l’Olanda. L’Eredivisie ha annunciato su Twitter lo stop al massimo campionato olandese fino al 31 marzo compreso, a causa dell’emergenza coronavirus. Dopo 26 giornate sono prime a pari merito Ajax e AZ Alkmaar con 56 punti, davanti al Feyenorrd (50).

PORTOGALLO

Stop a tempo indeterminato

LISBONA – Si ferma l’attività calcistica del Portogallo. La federcalcio locale ha infatti deciso di fermare tutti i tornei di calcio e calcio a 5 a tempo indeterminato in seguito all’emergenza del Coronavirus. «In considerazione della crescente limitazione dell’accesso alle strutture sportive e della necessità per l’intera popolazione di seguire efficaci misure igieniche – è scritto nella nota – è stato deciso di sospendere le competizioni nazionali». Dopo 24 turni comanda il Porto (60 punti) davanti al Benfica (59).

UNGHERIA

Porte chiuse ma Tv in chiaro

BUDAPEST – La federcalcio ungherese ha deciso che si continuerà a giocare, ma solo a porte chiuse e con le partite trasmesse tutte in chiaro. Dopo 24 giornate è primo il Ferencvaros (50 punti) davanti al Fehervar (49 ma due gare giocate in più). Fonte: CdS

DANIMARCA

Stop per 2 settimane

COPENHAGEN – La Danimarca ha deciso lo stop per almeno due settimane di tutti i principali campionati di calcio. La Lega calcio danese ha imposto il blocco il giorno dopo l’indicazione arrivata dal governo nazionale. «Vedremo esattamente cosa significherà questo per lo svolgimento dei tornei nelle prossime settimane», ha dichiarato il direttore della lega danese Claus Thomsen. In campionato comanda il Midtijlland con 62 punti, davanti al Copenhagen (50).

BELGIO

Fino al 31 si gioca a porte chiuse

BRUXELLES – Le partite della Pro League del campionato belga di calcio (comanda il Bruges con 70 punti, 15 in più del Gent), così come la serie cadetta e la Superlega femminile, si svolgeranno a porte chiuse fino al 31 marzo. Adottate altre misure tra cui l’annullamento di tutte le partite di calcio giovanile e amatoriale, rinviata la finale della Coppa del Belgio di domenica 22. Fonte: CdS