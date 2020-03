Ultime Castel Volturno – Lavoro personalizzato per Malcuit, Milik ed Elmas

Il Napoli ha proseguito gli allenamenti a Castel Volturno, in attesa di capire potrà tornare all’attività agonistica, viste le note vicende del Coronavirus. Si è iniziato con l’attivazione a secco, con circuito di attivazione. Successivamente lavoro tecnico-tattico a partito a campo grande. Chiusura con esercitazione al tiro. Terapie e palestra per Maksimovic, Malcuit ha svolto lavoro personalizzato sul campo 2. Palestra e lavoro personalizzato per Elmas e Milik. Infine Meret e Llorente si sono allenati in parte con la squadra e parte in palestra.

La Redazione