UFFICIALE – L’Italia di Betolini ha rinunciato alla finale contro la Germania

La Nazionale Femminile è rientrata ieri in Italia con un volo charter proveniente da Faro alle 16.20, dopo aver fatto scalo a Palma de Mallorca, Torino e Roma. Dopo aver comunicato ieri la rinuncia a disputare la finale dell’Algarve Cup contro la Germania, secondo il Corriere dello Sport, considerato che le autorità portoghesi avevano nel frattempo bloccato il traffico aereo con l’Italia, la Figc si è attivata già da ieri sera con un incessante lavoro svolto dal presidente Gabriele Gravina, costantemente in contatto col ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora e il suo capo di gabinetto Giovanni Panebianco, e garantendo un presidio notturno in sede per riprogrammare il rientro a casa delle Azzurre, a seguito dell’innalzamento del livello dell’attenzione e delle mutate condizioni internazionali riguardo l’emergenza Covid-19.

La Redazione