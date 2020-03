Dopo la Serie A si ferma anche la confederazione sudamericana

SALTA TUTTO

La confederazione sudamericana ha annunciato la sospensione di tutte le gare di qualificazione ai Mondiali. Ed era ora. Dopo la Serie A, che si è fermata solo a colpi di decreto del presidente del Consiglio dei ministri, è la volta delle coppe europee: difficile, molto difficile, che Barcellona e Napoli potranno giocare il ritorno degli ottavi di finale dopo che sia Inter-Getafe che Siviglia-Roma, ottavi di finale di Europa League in programma oggi, sono state rinviate per la chiusura senza deroghe dei voli da e per la Spagna. L’Europa ha altro a cui pensare che alle partite di calcio: la Uefa è bene che se ne faccia una ragione. A questo punto, è allo studio la possibilità che la qualificazione si possa giocare con una partita secca e in campo neutro. Fonte: Il Mattino