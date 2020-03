Rugani tranquillizza tutti: “Sto bene, ma rispettiamo le regole”

La notizia è arrivata ieri sera attraverso un “comunicato urgente” della Juventus. La società comunicava che Daniele Rugani, difensore della Juventus era risultato “positivo al Coronavirus-COVID-19 ed era asintomatico”. Per il giocatore “tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui”. LO stesso Rugani, poi, via social, ci ha tenuto a tranquillizzare tutti sulle sue condizioni e ad invitare al rispetto delle regole.

Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene.

Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda.#grazie pic.twitter.com/1QqewIKjie

— Daniele Rugani (@DanieleRugani) March 12, 2020