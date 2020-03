Di Marzio: Play-off e Play-out? Non sono d’accordo…”

Gianni Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live: “Il campionato di Serie A potrebbe vedere lo scudetto assegnato tramite i Playoff? Non sono assolutamente d’accordo. I Playout per non retrocedere? Non è giusto. Come non è giusto che una squadra come l’Atalanta possa vincere un torneo a quattro ed essere così insignita del titolo di Campione d’Italia”.

Ha aggiunto. “Leggo delle cose inaudite, è impensabile che la prima in classifica debba sfidare la quarta: sono cose da non stabilire a stagione in corso! La Juventus è prima ed ha disputato tante gare da settembre ad oggi: è stato un cammino lungo. Ci sono regole ben precise, anche se siamo dinanzi ad un’evenienza straordinaria. Lo ripeto, leggo cose inconcepibili”.