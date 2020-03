RADIO KISS KISS – Barcellona-Napoli, non ci sono le condizioni per giocare

Il mondo del calcio molto probabilmente si fermerà a causa della pandemia chiamata Coronavirus. L’Uefa in queste ore deciderà se fermarsi in maniera temporanea oppure no. Secondo i colleghi di Radio Kiss Kiss si arriverà al rinvio di Barcellona-Napoli. Per mercoledì 18 Marzo non ci sono le condizioni per giocare al Camp Nou. Si aspetta solo l’ufficialità.

La Redazione