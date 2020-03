Quarantena indiretta per i due preparatori del Napoli, Perrone e Costi

A proposito: è già da qualche giorno, per la precisione da quando è scattata la Zona Rossa in Emilia, che all’appello mancano il preparatore dei portieri, Perrone, e il collaboratore tecnico, Costi: non sono più riusciti a rientrare a Napoli dopo aver trascorso il weekend a casa, in occasione della pausa concessa da Gattuso. Va così, di questi tempi. Misure necessarie e senso di responsabilità. E poi del dovere, seppur tra mille dubbi: quello che stanno osservando e onorando Rino, i giocatori e tutti quelli che stanno continuando a lavorare – dai medici ai massaggiatori, passando per il team manager, i magazzinieri, gli assistenti tecnici e i dirigenti – in vista del ritorno degli ottavi di Champions teoricamente in programma mercoledì a Barcellona con il Barça. Al Camp Nou. A porte chiuse.