Prima della positività di Rugani, la Lega aveva fatto una previsione

La positività al Coronavirus di Rugani, una notizia che rischia di vanificare tante ipotesi studiate, l’obiettivo era arrivare a disputare tutte e 38 le giornate di A, ma bisognerà vedere se ci saranno date a sufficienza. Dipenderà da quando si riprenderà a giocare: si cercherà di trovare il maggior numero di finestre possibili per posizionare le giornate e viene considerata anche l’ipotesi (se gli Europei non fossero spostati) di giocare ogni tre giorni, in stile Nba. Sarebbe necessario per esempio se si ripartisse dopo Pasqua e non il 4-5 aprile. Impossibile se le nostre squadre non andranno fuori dalle coppe? Un margine ci sarebbe anche se qualcuno arrivasse fino alle semifinali.Fonte: CdS