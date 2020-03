Anche il calcio, compreso quello internazionale, sta facendo la conoscenza, purtroppo, con il Coronavirus, e iniziano i casi di positività o in quarantena. Il cerchio ora si stringe anche in Premier League, dove tre giocatori del Leicester sono in quarantena, mentre la Liga è sospesa. Ieri tra l’altro ad Anfield si è giocata la sfida Liverpool-Atletico Madrid con il pienone, come dire che il calcio ancora non ha compreso il concetto di pandemia del Coronavirus.

La Redazione