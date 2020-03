MERCATO – Folta concorrenza per Moron, un colpo alla “Fabian Ruiz”

In un momento dove in Italia e in Europa siamo in piena pandemia a causa del rischio di contagio da Coronavirus, il mercato resta sempre sullo sfondo. Come riporta il Corriere dello Sport, il club azzurro segue la punta del Betis Siviglia Lucas Moron. Sarebbe il secondo giocatore dal club andaluso dopo Fabian Ruiz, ha un destro micidiale e secondo la stampa spagnola il club azzurro è disposto a spendere intorno ai 40 milioni. La scorsa estate ci hanno provato il Lokomotiv Mosca, il West Ham e il Barcellona qualche settimana fa, per sostituire gli infortunati Suarez e Dembele, ma nulla di fatto. Il Betis Siviglia chiedeva non meno di 30 milioni, ma dopo questa stagione il prezzo aumenterà, come la concorrenza non mancherà. Il Napoli sta alla finestra in attesa di capire come eventualmente fare la mossa giusta.

La Redazione