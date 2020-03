L’idea del Napoli, partire per Barcellona con la squadra incompleta!

Eccolo, il punto. Il centro di gravità che tiene tutti fermi a Castel Volturno, in campo, nonostante la sospensione degli allenamenti consigliata fortemente dalla Lega a tutte le squadre libere dalle coppe europee. Il Napoli vive un paradosso, come riporta il CdS, proprio come le altre società coinvolte, e sebbene il Governo spagnolo abbia creato un precedente importante con la Roma, il club azzurro sta comunque preparando la trasferta: l’idea, eventualmente, sarebbe di convocare un gruppo ristretto di giocatori, evitando il volo e il viaggio a chi certamente non siederà anche in panchina, nonché di svolgere la rifinitura in sede piuttosto che a Barcellona. Idea, idee che galleggiano nel mare di dubbi: perché per il momento è ancora di una trasferta fantasma che si tratta.

