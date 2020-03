Quest’oggi l’Uefa ha rinviato la decisione sulle gare delle competizioni europee, anche dopo i casi di positività in Italia e in campo internazionale, il tutto sarà rinviato a martedì 17 Marzo. Secondo l’Equipe a livello di indiscrezione, l’organo internazionale deciderà la sospensione della Champions League e dell’Europa League, con lo slittamento dell’Europeo per far terminare i rispettivi campionati.

La Redazione