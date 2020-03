Non solo il Calcio, ma anche il Basket decide di fermarsi

IL NAPOLI

La gara di Champions è in alto mare. Non può valere qui l’ipotesi della partita secca, ma non è escluso che venga scelto un campo neutro a questo punto. Ma il Napoli ha fretta di sapere quale è la strada che sceglie l’Uefa. Sia per motivi organizzativi, sia eventualmente per stabilire il piano di lavoro dei prossimi giorni. Se Barga-Napoli del 18 salta, è probabile che si fermi tutta la Champions.

La Lega di Serie A, che si riunisce domani, ha intanto «fortemente consigliato alle società non impegnate nelle coppe europee di sospendere gli allenamenti per 7 giorni, salvo successive indicazioni». La paura sbarca anche negli Usa: domani c’è la prima gara Nba a porte chiuse Warriors-Nets dopo la decisione dell’istituto di sanità di San Francisco di vietare ogni evento che preveda la presenza in contemporanea di 1.000 persone. Fonte: Il Mattino