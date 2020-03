La Lega Serie A ratifica una decisione di tutti i medici delle squadre

In mattinata i medici delle 20 squadre di Serie A, riuniti in conference call, hanno stabilito la sospensione degli allenamenti per una settimana di tutte le formazioni, poi si vedrà. Non tutti i presidenti erano d’accordo a farsi imporre lo stop dai dottori (soprattutto Lotito). La positività al Coronavirus di Rugani, saltata fuori nella serata di ieri, ha chiarito il perché di questa scelta. La Lega ha ufficializzato la decisione con un comunicato.