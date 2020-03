Insigne realizza il gol più importante della sua vita. Aiuta il Cotugno

Che Lorenzo Insigne sia un campione in campo, è un dato di fatto, ma in questi giorni lo sta dimostrando anche fuori dal rettangolo di gioco. Vista la piena pandemia che vive l’Italia e non solo, a causa del rischio contagio da Coronavirus, il capitano del Napoli ha deciso di realizzare il gol più importante della sua vita, aiutare i medico l’Ospedale Cotugno. Il buon Lorenzo ha deciso, grazie all’aiuto del Governatore della regione Campania Vincenzo De Luca, di sottoscrivere una raccolta fondi con l’aiuto della Regione. Un modo da parte del capitano, come riporta il CdS, di essere sempre più importante nel contesto sociale da parte del capitano.

La Redazione