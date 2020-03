Il Napoli “spinge” per il rinnovo di Zielinski: si discute la clausola

Al Napoli si discute del rinnovo di Piotr Zielinski. Il club vorrebbe arrivare alla firma il prima possibile, entro la fine della stagione. Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport si legge che in questo periodo è prevista una convocazione per il polacco da parte del Presidente De Laurentiis, per discutere, appunto, del rapporto di lavoro. Sullo stipendio tutti d’accordo. Il problema, però, sembra essere un altro: la clausola rescissoria. Zielinski è pronto ad accettarla, ma vuole che non superi i 60 milioni di euro, mentre il patron azzurro vorrebbe inserirne una da 100 milioni. La via d’uscita potrebbe essere quella di alzare l’ingaggio di altri 2 milioni di euro (diventerebbero 4,5 complessivi) da dividere in 4 anni, con una clausola da 80 milioni di euro.