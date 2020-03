I calciatori a Castelvolturno grazie all’ autocertificazione

L’Italia è paralizzata, ma il Napoli si allena. Tutti presenti, a cominciare da Gattuso, e tutti puntuali al centro sportivo di Castelvolturno. Provincia di Caserta: e ciò significa che i giocatori e i tesserati provenienti da Napoli stanno viaggiando muniti di autocertificazione. L’allenamento per dare una parvenza di normalità. L’obiettivo, o almeno fino a quando non sarà certo e certificato il destino degli impegni internazionali, è il Barça, Barcellona. Per quel che riguarda la squadra, le condizioni complessive sono buone. Soddisfacenti: Elmas è rientrato in gruppo, Meret ha lavorato in parte con i compagni e in parte individualmente, e chi è parso più affaticato s’è limitato alla palestra. Terapie per Maksimovic, fermo per un problema muscolare, e tabella personalizzata per Malcuit, alle prese con l’ultima fase del recupero dopo l’intervento di ottobre al ginocchio destro. Il Napoli lavorerà anche oggi e poi domani si fermerà per restate a casa. Come dice l’hashtag del momento. (CdS)