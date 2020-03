Giovanni Scotto , noto giornalista di IL ROMA e di TV Luna è intervenuto su Facebook per commentare le ultime decisioni della UEFA, ecco il suo dissenso: “Al contrario di come si pensava, la UEFA va avanti con l’ EUROPA LEAGUE e rimanda future decisioni al 17 marzo . giorno in cui si dovrebbero scendere già in campo per i restanti ottavi di ritorno. Una posizione incomprensibile e inquietante. Il lato brutto e oscuro del calcio.”