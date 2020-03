Europa League al 45′: United e Basilea avanti, pareggio invece a Istanbul

Giovedì 12 marzo ore 18:55

Basaksehir-Copenhagen 0-0

Eintracht Francoforte-Basilea 0-1 Campo (B) 27′

LASK-Manchester United 0-1 Ighalo (M) 28′

Basaksehir-Copenhagen. La prima occasione arriva al 9′ col tentativo di Visca che si schianta contro il palo, al 26′ Biel supera il diretto marcatore e lascia partire un diagonale a lato non di molto. Al 33′ Demba Ba controlla la sfera in area e calcia di pochissimo a lato, nel finale di tempo nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il punteggio così al duplice fischio si va a riposo sullo 0-0.

Eintracht Francoforte-Basilea. Il primo brivido arriva all’8′ col missile di Rode dalla distanza largo di un soffio, col passare dei minuti gli svizzeri alzano il baricentro e al 27′ Campo direttamente su punizione sblocca il punteggio insaccando sotto al sette. Nel finale di tempo Widmer svetta più in alto di tutti sfiorando il palo di testa chiudendo così i primi 45 minuti col Basilea avanti nel punteggio.

LASK-Manchester United. La prima emozione arriva al 13′ col siluro di McTominay respinto dal corpo di un difensore avversario all’interno dell’area, al 24′ James aggancia in area e calcia trovando però la pronta risposta in tuffo di Schalger. Passano 4 minuti e i Red Devils passano in vantaggio con bellissimo tiro di Ighalo che si insacca dopo aver baciato la parte interna dell’incrocio dei pali, nel finale di tempo non arriva il pareggio del LASK così al duplice fischio si va tutti a riposo con gli inglesi in vantaggio.