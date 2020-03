Europa League – M.United in scioltezza, colpo Basilea, zampata Basaksheir

Dopo la Champions cominciano anche gli Ottavi di finale di Europa League, falciata dal coronavirus. Nelle partite delle ore 19 tutto facile per il Manchester United, che in Austria 5-0 il Lask Linz ed ipoteca i Quarti. Colpaccio del Basilea, che vince 3-0 in casa dell’Eintracht Francoforte e mette in cassaforte laa qualificazione. Vittoria infine dell’Istanbul Basaksheir, che batte 1-0 il Copenhagen e si avvicina al pass per il turno successivo