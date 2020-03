Pochi gol ma tante emozioni nelle partite delle ore 21 nell’andata degli Ottavi di finale di Europa League. Prezioso successo del Bayer Leverkusen, che vince 3-1 in casa dei Rangers Glasgow ed ipoteca i Quarti. Vittoria in trasferta anche per lo Shakhtar Donetsk, che batte 2-1 il Wolfsburg e vede vicina la qualificazione. Finisce 1-1 tra Olympiacos e Wolverhampton, un risultato che avvantaggia gli inglesi in vista della gara di ritorno