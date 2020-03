Dopo il “caso” Rugani salterebbe il discorso play-off. Prende quota una clamorosa decisione

Dopo il caso Rugani, tutto è diverso… Gli uomini della Lega stanno studiando ogni incastro possibile: è questo l’input che arriva dai presidenti. Nella speranza che per qualsiasi

motivo l’Uefa non riesca a far giocare gli spareggi del 26 e 31 per definire le ultime quattro squadre al via di Euro 2020. In quel caso dovrebbe rinviarlo per forza. La soluzione dei play-off piace a tanti (soprattutto alla Lazio e alle squadre in lotta per la salvezza ma con un piede in B), ma aprirebbe a possibili ricorsi. Perché per esempio la poule scudetto a quattro escluderebbe la Roma dalla corsa Champions (i milioni di differenza tra Champions ed Europa League sono tanti). Lo stesso discorso, però, si può fare per il discorso salvezza: quante formazioni tirare dentro e soprattutto seguendo che criterio? Trovare un accordo sul tema in via Rosellini è considerato quasi impossibile e spalancherebbe le porte dei processi in tribunale con risarcimenti di danni milionari. Meglio, se possibile, evitare. Dopo che Rugani è stato fermato, però, il 23 la soluzione della non assegnazione del titolo o della cristallizzazione della classifica potrebbero essere destinate a riprendere quota. In un modo o nell’altro. Fonte CdS