De Luca: “Considero straordinariamente importante qualsiasi tipo di aiuto”

GESTI NORMALI

Non fosse stato per le parole di De Luca, la beneficenza fatta da Insigne sarebbe rimasta riservata. Ma si sa che sono in tanti ad essersi già mossi in questi giorni. In prima fila Koulibaly e Mertens ma tanti non sono indifferenti al momento drammatico. Mario Rui scherza sui social e a suo modo manda un messaggio chiaro: lui è un patito della playstation e consiglia di restare fermi sul divano a giocare.

«Ho avuto modo di parlare con Insigne, che ha chiesto informazioni sul dove potersi rivolgere per poter dare un contributo per i nostri ospedali», racconta Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania in mattinata. Mobilitato nella lotta al Coronavirus.

«Considero straordinariamente importante qualsiasi tipo di aiuto, quindi sono molto felice di queste raccolte fondi», dice De Luca intervenendo a Radio Crc. Oggi il Napoli si allena a Castel Volturno e domani Gattuso concede un giorno di riposo: la squadra vuole sapere il prima possibile se giocherà o meno a Barcellona il 18. Il club non fa pressione in nessuna direzione: pretende solo che la decisione non sia last-minute come per Roma e Inter. Tanto da qui a sette giorni la situazione non cambierà più di tanto. Fonte: Il Mattino