Rugani e la Juventus in quarantena: Analogo provvedimento per l’Inter

TORINO

La notizia deflagra in tarda serata, quando ormai il centro sportivo della Continassa è deserto. Il primo caso di Coronavirus nella Serie A è un giocatore della Juventus, Daniele Rugani. L’ufficialità arriva con una “comunicazione urgente” sul sito della società bianconera, poco dopo le 23:00.

«Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui».

Ora cambia tutto, perché il virus ha fatto breccia all’interno di uno spogliatoio monitorato quotidianamente con misure di sicurezza all’avanguardia come quello della Juventus, e la squadra è nel panico. Ma non solo. Anche i dirigenti, magazzinieri, fisioterapisti, ragazzi delle giovanili, avversari e tutti i dipendenti che abitualmente hanno contatti con i giocatori della prima squadra.

Un precedente che potrebbe avere ripercussioni immediate sulla routine quotidiana alla Continassa (gli allenamenti) ma anche i prossimi impegni in calendario: Juventus-Lione, prevista martedì prossimo. Al momento Rugani sta bene – assicurano in società -ma è scosso dalla notizia. Tutta la Juve andrà in quarantena. E non solo. Analogo provvedimento anche per calciatori, tecnici e tesserati dell’Inter, ultima squadra ad aver affrontato i bianconeri domenica scorsa. Fonte: Il Mattino