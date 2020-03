Dalla Francia – Il Psg cederà Neymar per arrivare a KK e Dybala

Il Paris Saint Germain per la prossima stagione dovrà tenere conto del Fair Paly Finanziario. Per questo avrà bisogno di “cedere”. L’ indiziato numero 1 è Neymar. Secondo quanto riportato da Le10Sport, l’ala brasiliana potrebbe essere sacrificata per una cifra monstre, circa 200 milioni di euro, cifra che consentirebbe alla compagine parigina di fare la spesa in Europa, molta in serie A. Nel mirino Koulibaly e Dybala. Il difensore del Napoli ormai certo dell’addio ha già comprato casa vicino la Tour Eiffel, mentre la Joya della Juventus è fondamentale per Sarri e la trattativa sarà più difficile.