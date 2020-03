Coronavirus – L’Europeo può far saltare le competizioni europee dei club

Grande caos anche a livello europeo per l’emergenza Coronavirus che sta pian piano paralizzando tutt’Europa. Oggi sarà una giornata importante per decidere il futuro del calcio. È in programma infatti una conference call tra l’Uefa i vertici delle cinque maggiori leghe tra i quali Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e Bubsesliga. Secondo il quotidiano la Repubblica, è escluso il rinvio di Euro2020, posticipando la fase conclusiva di Champions League ed Europa League tra maggio e giugno. Un Europeo ha un valore milionario maggiore tra sponsor e partner, e non è escluso quindi che il presidente Ceferin possa decidere di salvare la competizione europea delle nazionali rispetto a quella dei club. Le Leghe dei massimi esponenti di club rigetta l’idea è spinge al rinvio di Euro 2020, tanto caos in una situazione difficile a livello globale.