Chiariello:”Simeone è il più grande autista di bus in Europa”

Questo è l’intervento di Umberto Chiariello a Radio Punto Nuovo:

“Partiamo dal calcio giocato, per quel poco che c’è. Il Liverpool campione d’Europa in carica, arriva corto nel mese di Marzo ma soprattutto senza il suo fenomeno. Ieri il Liverpool ha aggredito il muro dell’Atleltico, come ben sappiamo Simeone è il più grande autista di bus in Europa. L’anno scorso il Napoli ha trovato un grande Allison, quest’anno c’era Adrian, un portiere normale e la mancanza di Allison ha costato la Champions League. La UEFA dovrà sospendere Champions ed Europa League. Bisogna mettersi tutti alla finestra in attesa che passi la bufera per capire quali e se ci saranno le finestre per recuperare un minimo di normalità in questa stagione”.