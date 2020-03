Il rischio contagio Coronavirus sta diventando un tema sempre più scottante anche per il mondo del calcio e nessuno è immune da questo punto di vista. La Roma domani alle ore 18,55 avrebbe dovuto giocare contro il Siviglia per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Il club giallorosso, attraverso il sito ufficiale, ha deciso che non partirà per la Spagna, per la non autorizzazione da parte del Governo spagnolo per i voli. L’Uefa più tardi prenderà una decisione in merito.

La Redazione