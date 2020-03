Con le porte chiuse l’Uefa pensa alle gare in chiaro: Lo Stadio Virtuale

La Spagna ha adottato stringenti misure per limitare i rischi della diffusione del Coronavirus. Tra questi c’è lo stop ai voli provenienti dall’Italia e le porte chiuse per la partitissima Barcellona-Napoli (che però ora i calciatori italiani e spagnoli chiedono di non giocare, insieme alle altre gare delle Coppe). Sono provvedimenti doverosi, davanti ai quali nulla ha avuto da eccepire il presidente del Barça, Bartomeu, dando una lezione di stile ai colleghi italiani che hanno preteso un nuovo decreto del premier per fermare il campionato di Serie A.

Quello del Camp Nou è un evento che – se sarà confermato – tutti hanno il diritto di vivere, anche se a distanza, e, poiché non tutti hanno l’abbonamento alla pay tv, c’è il rischio che in caso di disputa si creino riunioni di tifosi per la sfida, pericolose per il contagio. È auspicabile che l’Uefa consideri anche questo aspetto di sicurezza e, d’intesa con Sky (titolare dei diritti per le Coppe), consenta la visione della sfida a un immenso stadio virtuale. Ne saremmo tutti grati. Fonte: Il Mattino