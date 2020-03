Zenga e Giulini in quarantena precauzionale: Nessuno è positivo al Coronavirus

Dopo lo stop alle manifestazioni sportive fino al 3 aprile, adesso arriva anche la possibilità dello stato di quarantena per il campionato di Serie A. Infatti il neo allenatore del Cagliari, Walter Zenga, sarebbe in quarantena precauzionale. Motivo per cui verrà costretto ad alloggiare e non uscire dal centro sportivo di Assemini per le prossime due settimane.

Oltre al tecnico rossoblu anche il patron Tommaso Giulini, il ds Carli, il tecnico in seconda Canzi, il tattico Vio e il vice-tecnico della Primavera Agostini dovranno restare nel centro sportivo di Assemini in attesa che passino le due settimane stabilite dall’ordinanza. Nessuno di loro in ogni caso è risultato positivo al Coronavirus né presenta sintomi.