Porte chiuse: danno economico per i tifosi ed il Camp Nou!

Il mancato viaggio verso Barcellona, viste le porte chiuse per la gara Champions, manderà in fumo milioni di euro (400 euro la spesa media di un tifoso per la trasferta), un danno creato anche al Barcellona che perderà circa 6 milioni di euro con il Camp Nou chiuso. Nel frattempo, sull’esempio dei tifosi dell’Atalanta, alcuni tifosi azzurri hanno voluto destinare i soldi restituiti per il tagliando all’Ospedale Cotugno (è possibile donare sul sito GoFundMe), stretto nell’emergenza coronavirus.

Il Mattino